Depositi costieri a Vibo Marina: «Quanto accaduto a Roma è un campanello d’allarme»

VIBO VALENTIA La drammatica esplosione di un distributore di carburante di Roma, che provocato oltre 45 feriti, tra cui alcuni gravi, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei depositi di carburante a Vibo Marina. Il sindaco Enzo Romeo, preoccupato dopo il dramma odierno, ha ribadito nuovamente la necessità di spostare i serbatoi della Meridionale Petroli, attualmente troppo vicini alle aree residenziali. «Quanto accaduto a Roma è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Rafforza in me la convinzione che i depositi della Meridionale Petroli a Vibo Marina devono essere

delocalizzati con la massima urgenza» ha dichiarato il Sindaco Romeo. «La battaglia che il Consiglio Comunale ha intrapreso, approvando all’unanimità l’ordine del giorno su questo tema, non è solo importante, è vitale. Se una semplice pompa di benzina a Roma ha provocato un disastro di quella portata, non oso immaginare le conseguenze per Vibo Marina».

C’è la collaborazione con l’azienda

Il Sindaco ha tenuto a sottolineare la costruttiva collaborazione con l’azienda: «C’è una sinergia positiva con Meridionale Petroli, che sta dimostrando piena disponibilità e collaborazione in questa fase cruciale». Fondamentale, in questo processo di delocalizzazione, sarà la tutela dei livelli occupazionali. «La sicurezza dei nostri cittadini è prioritaria, ma non possiamo permetterci di sacrificare posti di lavoro. Gli impianti devono rimanere a Vibo, ma in un sito sicuro, lontano dal centro abitato. La città chiede sicurezza e occupazione, due esigenze inscindibili» ha affermato Romeo, evidenziando l’impegno a trovare una soluzione che bilanci entrambe le necessità. Per concretizzare questo obiettivo, il Sindaco Romeo ha lanciato un appello diretto alle istituzioni regionali e agli enti competenti: «Mi rivolgo ancora una volta a Regione, Corap e Arsai, con la

prossima visita a Vibo del futuro responsabile Sergio Abramo. È indispensabile definire insieme a noi il da farsi e individuare un nuovo sito idoneo dove trasferire i serbatoi». Queste interlocuzioni in corso rappresentano un passo chiave per delineare un percorso condiviso e arrivare a una soluzione definitiva per la sicurezza del territorio. «L’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia si impegna a proseguire con determinazione su questa strada, lavorando con tutti gli attori coinvolti per garantire un futuro più sicuro ai suoi cittadini».

