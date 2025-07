Deruba la vittima, poi la colpisce con un sacco di rifiuti: arrestato un 44enne a Reggio

l’intervento della polizia

REGGIO CALABRIA Prima ha derubato il suo connazionale, impossessandosi del telefono e di alcune monete, poi lo ha colpito con un grosso sacco di rifiuti. Un uomo di 44 anni e di origine indiana è stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, dopo che gli agenti si sono recati sul posto, nella zona nord della città, allertati da un cittadino che ha segnalato la presenza di due uomini molesti, in evidente stato di ubriachezza, che inveivano l’uno contro l’altro. La vittima è stata sottoposta a cure mediche da parte dei sanitari giunti sul posto, mentre l’autore della rapina, pregiudicato per immigrazione clandestina e rissa, con pregiudizi di polizia per il reato di estorsione, è stato arrestato per rapina e, altresì, denunciato per non aver ottemperato all’ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale.

