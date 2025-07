l’evento

VIBO VALENTIA Un libro tecnico pensato per chef, studenti e appassionati: dieci ricette contemporanee che uniscono estetica, innovazione e precisione con ingredienti capaci di unire sapori unici. Davanti a una sala gremita, immersa in un clima di autentica passione professionale è stato presentato il libro “Da Principiante a Maestro”, edito da Libritalia edizioni, di Alessandro Russo, la cui pasticceria è stata premiata ieri tra le migliori 10 in Calabria secondo Dissapore, unica nel Vibonese insieme a quella del maestro Rosario Cicciò. La serata si è aperta con la magistrale introduzione dell’editore Enrico Buonanno, che ha illustrato il valore tecnico e culturale dell’opera nel panorama della cucina contemporanea italiana. A condurre l’evento con garbo, ritmo e competenza è stato il giornalista Francesco Iannello, che ha saputo guidare il dialogo tra l’autore e il pubblico, creando un clima dinamico e partecipato. Punto centrale della serata è stato l’intervento del Presidente della Confederazione dei Pasticceri Italiani, Angelo Musolino, che ha trasmesso al pubblico una carica emotiva autentica, sottolineando l’importanza del rigore tecnico e della creatività nella formazione dei nuovi professionisti del gusto. Al termine della serata la degustazione esclusiva di una delle ricette contenute nel libro, disponibile in libreria o online sul sito di Libritalia Edizioni. Un momento conviviale che ha tradotto concretamente la filosofia dell’autore, unendo studio, tecnica e gusto.

