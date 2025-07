Reggio Calabria, scontro tra minori nel salotto buono della città: spunta un coltello, due feriti

la rissa

REGGIO CALABRIA Prima insulti, spintoni e minacce, poi un coltello appare tra le mani di uno dei giovanissimi contendenti, e due di essi finiscono in ospedale. Teatro dell’aggressione la notte scorsa, corso Giuseppe Garibaldi a Reggio Calabria, il “salotto buono” cittadino, protagonisti tre minorenni di nazionalità algerina, due dei quali finiti al pronto soccorso dell’ospedale metropolitano, con ferite serie, di cui uno in prognosi riservate. Il terzo contendente, invece, subito allontanatosi dal luogo dello scontro, è stato comunque individuato e denunciato dai carabinieri. Secondo quanto appreso, i tre algerini si sarebbero affrontati dopo uno scontro verbale per futili motivi, degenerato. (Agi)

