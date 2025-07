Alla Cooperativa “Della Terra” i campi di calcetto confiscati alla ‘ndrangheta

La consegna a San Ferdinando

SAN FERDINANDO È stata definita una giornata «storica» quella del 4 luglio a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. In occasione del campo estivo di Libera, infatti, sono stati consegnati alla Cooperativa Sociale “Della Terra” i campi di calcetto situati in via Provinciale Est sottratti alla criminalità organizzata, che verranno dunque restituiti alla collettività. Un tempo era zona di competenza Bellocco, una delle famiglie più influenti nella Piana, presto diventerà luogo di incontro e svago per decine di ragazzi e ragazze.







«Lo Stato c’è sempre, ma serve una mano dai cittadini»

Un evento rilevante al quale hanno assistito numerose cariche istituzionali, militari e religiose. Tra loro ovviamente il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, che ha dichiarato: «Celebriamo un momento storico, in quanto per la prima volta il comune consegna un bene confiscato, in questo caso alla Cooperativa sociale “Della Terra”, che lo utilizzerà sicuramente in maniera virtuosa restituendolo alla collettività. Queste occasioni però – aggiunge – ritengo che non si debbano celebrare, dato che l’uso collettivo dei beni confiscati deve divenire la normalità. Tuttavia, essendo la prima volta che lo rendiamo possibile intendo sottolineare che si tratta di un momento simbolico, anche per spingere tutti i cittadini per bene che onorano legalità a non avere paura di mafiosi e criminali». In qualità di rappresentante dello Stato, si è recata a San Ferdinando anche il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, secondo cui la giornata ha rappresentato l’ennesima testimonianza della presenza delle istituzioni: «Lo Stato c’è sempre, non è la prima volta che un bene sottratto alla criminalità organizzato finisce a beneficio della comunità. Lo Stato – evidenzia – combatte tutti i giorni e chiede anche a tutti i cittadini di esserci, perché è necessario che tutti aprano gli occhi e ci aiutino a essere presenti nella maniera più determinata possibile. Lo Stato c’è – ribadisce -, ma da solo non può fare tutto». Il Prefetto si sofferma poi su un altro bene confiscato proprio accanto ai campi di calcetto: un’abitazione che dal prossimo anno dovrebbe diventare la nuova caserma dei carabinieri: «Quando un bene viene strappato a chi ha ottenuto sfruttando il territorio è sempre un qualcosa di positivo. La criminalità – sottolinea – ha sempre rubato tutto ciò che poteva rubare alla comunità, quindi è giusto che il palazzo ritorni alla comunità e che possa essere trasformato in una caserma dei carabinieri, che insieme alle altre forze dell’ordine combattono quotidianamente per ristabilire la legalità».

I futuri gestori del terreno

A gestire i campi sarà la Cooperativa Sociale “Della Terra”, ormai da anni impegnata nel territorio: «Cercheremo di restituirli alla collettività – afferma Nino Quaranta, presidente della Cooperativa -, ma non è la prima volta che saremo chiamati nella gestione di terreni o beni confiscati. Li vogliamo gestire – spiega – affinché siano fruibili per tutti, come nel caso di Rosarno, dove stiamo mandando avanti il progetto del parco della biodiversità. E nonostante sia difficile operare in questo ambiente – conclude – non bisogna avere paura, timore, perché i mafiosi sfruttano questo aspetto, ma attraverso la nostra opera e il nostro impegno dobbiamo cancellare i criminali e la subcultura mafiosa che permea la società. (redazione@corrierecal.it)

