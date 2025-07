Minacce a Di Natale al Consiglio comunale di Paola, interrogazione parlamentare di De Luca

il fatto

ROMA «Il deputato del Pd Piero De Luca ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dell’Interno affinché sia fatta chiarezza su presunte minacce all’indirizzo di Graziano Di Natale, consigliere comunale di Paola». Lo riferisce lo stesso Di Natale in una nota. Nella nota si specifica che «il consigliere comunale Graziano Di Natale, capogruppo di opposizione nel comune di Paola, è stato recentemente vittima di gravi minacce e tentativi di aggressione durante una seduta del consiglio comunale. Questo episodio è avvenuto il 28 giugno 2025, dopo che Di Natale aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla legittimità di alcune nomine e alla conduzione delle procedure elettive, ritenute non conformi alla normativa vigente. Le minacce verbali e gli insulti, provenienti da esponenti della maggioranza consiliare, hanno creato un clima di tensione insostenibile all’interno dell’aula, con frasi intimidatorie come “Stai zitto!” e “Ti faccio vedere io!” che hanno compromesso la sicurezza dei presenti. Questo grave episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di

crescente aggressività e attacchi personali nei confronti di Di Natale e di altri membri della minoranza, in particolare tramite i social network, rendendo difficile un confronto politico civile. Di fronte a questa situazione, il consigliere Di Natale ha formalmente richiesto la protezione delle autorità competenti, evidenziando l’inaccettabilità di tali atti intimidatori in un’istituzione democratica. A tale proposito, il deputato Piero De Luca ha presentato un’interrogazione a risposta scritta (atto Camera 4-05438) al Ministro dell’Interno. La domanda – prosegue la nota – riguarda la conoscenza dei fatti da parte del Ministero e le iniziative urgenti che si intendono adottare per garantire la sicurezza dei consiglieri comunali, in particolare quelli di opposizione, in un contesto caratterizzato da tensioni e intimidazioni. Chiediamo che venga fatta chiarezza su questo episodio e che vengano adottate misure concrete per tutelare la dignità e il diritto di ogni rappresentante eletto di esercitare il proprio mandato in un ambiente sicuro e rispettoso».

