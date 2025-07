Tutela del mare, da Palmi a Nicotera prosegue l’azione di controllo e prevenzione

la “campagna”

LAMEZIA TERME Sempre più nel vivo e sempre più nella fase operativa la campagna di tutela del mare calabrese su input della Regione Calabria. Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, sui social (in fondo il video) ha riferito: «Prevenzione, repressione e monitoraggio dell’inquinamento marino. Dopo l’attivazione dei droni ed i controlli da terra, a Palmi arriva l’Ecoboat. Grazie alla sinergia istituzionale, difendiamo insieme il nostro mare. Sempre su facebook poi il sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco ha reso noto l’arrivo di una unità mobile dell’Arpacal guidata da Iannone e Costantino «per effettuare un’indagine approfondita sulla qualità delle acque del nostro mare. Durante la visita, sono stati effettuati diversi campionamenti che permetteranno di valutare lo stato attuale delle acque e garantire la sicurezza della balneazione. I risultati delle analisi saranno comunicati nei prossimi giorni, e si anticipa che verranno resi pubblici per garantire la massima trasparenza e informare adeguatamente i cittadini. Siamo consapevoli – ha sostenuto Marasco – dell’importanza della salute del nostro mare e dell’impatto che ha sulla comunità, sul turismo e sull’ambiente. Ci impegniamo a monitorare attentamente la situazione e a collaborare con le autorità competenti per garantire standard elevati di qualità ambientale».

