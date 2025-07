Presunti abusi

GROSSETO La Procura minorile di Firenze ha aperto un’indagine per violenza sessuale a carico di un ragazzo minorenne, ospite di una comunità di Magliano in Toscana (Grosseto), dopo la denuncia presentata da una coetanea di 15 anni. La giovane, anch’essa residente nella struttura, ha raccontato di essere stata aggredita durante la notte all’interno della comunità. La vicenda è venuta alla luce quando la ragazza si è confidata con un’insegnante della scuola superiore che frequenta, raccontando l’episodio. La segnalazione sarebbe stata inizialmente gestita internamente alla comunità, senza coinvolgimento immediato delle autorità. Solo dopo una crisi emotiva della studentessa e l’intervento dei sanitari del 118, che hanno raccolto la sua versione, è stata attivata la procedura di tutela prevista dal codice rosso. Parallelamente, la Procura di Grosseto ha iscritto nel registro degli indagati tre operatori della comunità – un’educatrice, un referente e il direttore – per il reato di omessa denuncia. Gli indagati avrebbero tardato nel segnalare l’episodio all’autorità giudiziaria, nonostante la conoscenza della presunta violenza. La ragazza potrebbe essere ascoltata nei prossimi giorni con la formula dell’incidente probatorio, finalizzata a preservare la sua testimonianza. Si tratta del terzo caso di presunta violenza sessuale denunciato nelle ultime settimane nella provincia di Grosseto. Le indagini sono tuttora in corso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato