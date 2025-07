“L’anno che verrà” torna in Calabria: conduce Liorni

la conferma

ROMA Per il secondo anno consecutivo, Marco Liorni guiderà la grande serata di festa di Rai 1 per celebrare l’arrivo del nuovo anno, mercoledì 31 dicembre. L’evento, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, sarà ospitato in una delle magnifiche città del territorio. Subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica, Rai 1 accenderà lo spettacolo con musica, ospiti, sorprese e tanti artisti che contribuiranno a rendere la serata unica e divertente.