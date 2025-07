Lo vuole Trump, così forse il Ponte non si farà mai

il sostegno

Ora che l’ha detto Trump, possiamo stare tranquilli. È difficile che vedremo il Ponte sullo Stretto. Statisticamente tutto quello che annuncia Donald non si verifica. Avevamo fatto appena in tempo ad affezionarci all’idea delle campate sospese tra Scilla e Cariddi, perché le cose a furia di sentirtele dire come possibili ti diventano familiari, anche se non le condividi. Una salvinata dietro l’altra, cominciavamo a pensarci, massí, perché no? Del resto anche il presidente della Regione Calabria vedeva e vede il Ponte di buon occhio, avendo accettato senza troppe storie una distrazione di una parte delle risorse dall’accordo di coesione col Governo come quota calabrese per l’esecuzione dei lavori.

Insomma dopo anni e anni – quanti? – di incredibili balle sull’imminenza dell’avvio dei lavori, stavolta sembrava che Salvini dovesse portare in porto l’opera, avendo anche finalmente imparato (egli, cioè Salvini, perché i calabresi e i siciliani questa distinzione la masticano) a distinguere lo Stretto di Messina dal Canale di Sicilia.

Ora – nientemeno – arriva l’annuncio del Mega presidente americano.

Il Ponte sullo Stretto può considerarsi spesa militare e poiché è l’ora in cui l’Italia deve stringersi a coorte per trovare il 5 per cento del Pil da spendere in armamenti e sicurezza, tutto sommato far passare il Ponte come opera bellica strategica alleggerisce i calcoli sul pallottoliere del povero Giorgetti. Vi aiuterà la Nasa, ha detto The Donald. Grazie ma possiamo farne a meno, presidente. Soprattutto abbiamo difficolta a scommettere anche un euro su quello che dici.

È curioso che il presidente americano si ritrovi alleato strategico di Salvini, considerando che il ministro dei trasporti italiano è contrario alla corsa europea al riarmo. La verità è che soldi non ce ne sono. E così, gratta gratta, classificando ora la spesa del Ponte come militare, Salvini può sperare che il Ponte si faccia. L’intervento a suo sostegno di Trump gli fa fare gli scongiuri. Non ne ha azzeccata una, finora, il presidente Usa. Sistematicamente un giorno annuncia una cosa e il giorno successivo la smentisce. Ha detto che il Ponte servirà a far passare l’esercito velocemente, chissà diretto dove o proveniente da dove. Qualcuno, comunque, dovrebbe ricordargli, che non è il primo ad avere di queste idee creative. C’era un generale che costruiva ponti e strade per far passare i soldati e gli armamenti e gli “impedimenta”. Era Annibale.

Forse di lui si sarà ricordato qualche dotto burocrate governativo per sottolineare che il Ponte agevolerebbe il movimento delle forze armate italiane e alleate, rafforzando la sicurezza nazionale e internazionale. Si stenta a capire lo scacchiere, considerando che ci stiamo difendendo da un ipotetico attacco russo. Non capisco nulla di schemi militari, e dunque non intuisco perché queste truppe dovrebbero attraversare il Ponte avendo fatto una sosta a Messina. O, all’incontrario, attraversano l’Italia per andare in Africa, ma a fare cosa? “Politico Europe” scrive: “The government of Giorgia Meloni is keen to advance with the pharaonic scheme to span the Strait of Messina with what would be the world’s longest suspension bridge — a project that has been the dream of the Romans, dictator Benito Mussolini and former Prime Minister Silvio Berlusconi”. Ecco, il ponte era il sogno dei Romani, di Mussolini e di Berlusconi. E ora di Trump. Ditegli pure che coccodrilli da noi non ce ne sono. Solo pesce spada. (redazione@corrierecal.it)

