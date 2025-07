Maltempo al Nord: albero cade nel Milanese, morta una donna di 63 anni

I danni del maltempo

MILANO Nell’Italia divisa dal meteo, con caldo afoso al Sud e precipitazioni al Nord, si registra una vittima del maltempo: si tratta di una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, morta in seguito alla caduta di un grosso albero abbattuto dall’ondata di pioggia e vento che questo pomeriggio ha investito la zona dell’Alto Milanese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi a Robecchetto, piccolo comune agricolo, in località Cascina Induno, in una zona boschiva e difficile da raggiungere per i soccorsi. La caduta dell’albero ha coinvolto altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo.

