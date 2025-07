Soccer Montalto, Eugenio Marasco riconfermato team manager

calcio

MONTALTO UFFUGO La Soccer Montalto conferma Eugenio Marasco, per il quarto anno consecutivo, come Team Manager dei rossoblù. Nonostante le numerose richieste ricevute anche dalla Lega Pro, l’intesa con il club per il prosieguo del rapporto non è tardata ad arrivare, complici le vedute solide e promettenti per il futuro della squadra. Divenuto, ormai, figura importante all’interno della famiglia Soccer, Eugenio Marasco continuerà a dare il suo brillante contributo grazie anche e soprattutto alla sua esperienza passata all’interno del mondo del Futsal nella massima serie e ad una parentesi positiva anche nel calcio a 11. Proseguirà il suo grande lavoro da collante tra squadra, staff tecnico e dirigenza a stretto contatto con il DG Covello. A lui l’augurio di un buon lavoro verso una nuova stagione da vivere a pieno ritmo.