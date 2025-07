Cosenza, il futuro rossoblù resta un mistero: stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”

l’appuntamento

COSENZA A meno di dieci giorni dall’inizio della nuova stagione del Cosenza calcio, in vista del campionato di serie C il futuro della squadra rossoblù appare ancora avvolto nell’incertezza. Il ritiro precampionato, previsto a Lorica a partire da metà mese, si avvicina rapidamente, ma il club continua a mantenere il silenzio.

Dopo gli addii dell’allenatore Massimiliano Alvini e del direttore sportivo Gennaro Delvecchio, dalla società non è giunta alcuna comunicazione ufficiale sui nuovi nomi alla guida tecnica e dirigenziale. Un silenzio che pesa sull’intera tifoseria e su una città che da tempo invoca un cambiamento alla guida del club.

La mancanza di chiarezza rischia di influire negativamente sul futuro della squadra, alimentando preoccupazioni e malcontento tra i sostenitori.

Di tutto questo si parlerà stasera, in diretta, nel corso del programma sportivo “I Fatti del Calcio”, condotto dal giornalista Giuseppe Milicchio. L’appuntamento è su L’altro Corriere Tv (canale 75 del digitale terrestre) a partire dalle ore 20:40.

Numerosi gli ospiti: dall’ex allenatore del Cosenza, Beppe Sannino, ai giornalisti Sandro Mosca, Vittorio Scarpelli e Francesco Pirillo. Non mancherà, come sempre, lo spazio dedicato ai tifosi, con la partecipazione del vulcanico Felice Arieta, noto come “l’uomo che chiude la porta”. (redazione@corrierecal.it)

