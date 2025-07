Omicidio Rocco Gioffrè, il confronto tra consulenti. Si attende la requisitoria

il processo

COSENZA In Corte d’Assise a Cosenza si è tenuta l’ultima udienza prima della requisitoria del pm del processo che mira a far luce sulla morte di Rocco Gioffrè, 75enne ucciso il 14 febbraio 2023 nello stabile popolare di via Monte Grappa a Cosenza. Reo confessa dell’omicidio è Tiziana Mirabelli, che ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Nell’odierna udienza, si è conclusa l’escussione nel contraddittorio fra le parti dei dottori Cavalcanti e Cardamone: rispettivamente consulenti dell’accusa e della difesa. È stato un confronto riempito da foto, dettagli tecnici. Sono stati sentiti entrambi, prima separatamente e poi insieme. Entrambi hanno mantenuto fede alla ricostruzione prospettata nelle perizie redatte. Nella prossima udienza, la pm concluderà con la requisitoria e la richiesta pena nei confronti della donna. (f.b.)

