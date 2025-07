Stop alle temperature roventi, da mercoledì tutta l’Italia si tinge di “verde”

le previsioni

ROMA Cambiano le condizioni meteo e in poche ore si passa da temperature roventi a un caldo in linea con le temperature stagionali: lo conferma l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che per oggi indica un solo bollino rosso (Palermo) tra le 27 città considerate. Nessun bollino rosso, invece, domani, quando saranno in giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore) 8 città, mentre mercoledì tutti i centri urbani al centro del bollettino saranno verdi (nessun rischio legato al caldo per la salute della popolazione). Rispetto a ieri, sabato e venerdì scorsi, quando sono stati rispettivamente 7, 15 e 20 i centri urbani con il massimo livello di rischio caldo, si assiste quindi a un vero e proprio crollo del numero delle città più a rischio caldo. Palermo, dal rientrare “nella regola” diventa così un’eccezione, mentre c’è un vero e proprio boom per i bollini verdi, che oggi sono ben 18. In giallo, sempre oggi, sono Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria. E per domani c’è un’altra novità: spariscono i bollini rossi e se ne contano solo 5 gialli: Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Mercoledì, infine, tutta l’Italia “si tinge di verde”.

