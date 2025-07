la seduta

LAMEZIA TERME Al fondo di un’estenuante trattativa, che si è prolungata fino a pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio comunale d’esordio, il neo sindaco di Lamezia Terme Mario Murone e la coalizione di centrodestra trovano la quadra. Risolto – a fatica – il “nodo” Forza Italia, che aveva chiesto maggiore spazio nelle postazioni: alla fine gli azzurri ottengono la presidenza del Consiglio comunale con Maria Grandinetti. E’ stata eletta a maggioranza semplice, alla terza votazione, con 16 voti: ottenendo anche consensi maggiori rispetto al perimetro del centrodestra. Le prime due votazioni richiedevano la maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio comunale. Grandinetti è la prima presidente donna del Consiglio comunale di Lamezia. Vicepresidente è stato eletto, con 15 voti alla terza votazione, Antonio Mastroianni (Lega). La scelta di Grandinetti consente a Murone e alla sua squadra di governo di superare lo stallo dei giorni scorsi che aveva messo a forte rischio anche la riuscita della prima seduta. Quella della presidenza del Consiglio comunale era l’ultima casella che mancava nel risiko delle nomine, una scelta intrecciata a quella della composizione della Giunta, di fatto già chiusa da Murone anche se con una novità dell’ultima ora.

Nell’esecutivo Forza Italia è rappresentata non più da Emanuele Ionà, ma da Tranquillo Paradiso, e questo consentirà l’ingresso in Consiglio comunale di Davide Mastroianni. In “cambio” della presidenza del Consiglio comunale Forza Italia “cede” la postazione da vicesindaco, che va a Fratelli d’Italia, nella figura di Michele Cardamone.

