Palmi, al via i lavori per l’ospedale della Piana. Ranuccio: «Una grande notizia per il territorio»

la soddisfazione

PALMI «L’imminente inizio dei lavori per l’Ospedale della Piana a Palmi è una grande notizia per il territorio». A dirlo è il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. «Un risultato atteso da anni – aggiunge – che oggi si concretizza. Al presidente Roberto Occhiuto va il mio sincero ringraziamento, soprattutto per la concretezza dimostrata. Un ringraziamento va anche a tutte le istituzioni coinvolte ed all’onorevole Giuseppe Mattiani per il suo impegno. Questo è un passo importante per il diritto alla salute dei cittadini della Piana e per lo sviluppo dell’intero comprensorio».

