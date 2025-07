A Catanzaro focus su ordine e sicurezza pubblica, il prefetto De Rosa: «Fare rete è indispensabile»

incontro alla cittadella

CATANZARO Nella giornata di ieri, convocata dal prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa e dal presidente della Giunta della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è tenuto, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, un tavolo di confronto a cui hanno partecipato oltre agli assessori regionali Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo, unitamente ai Dirigenti dei Dipartimenti interessati, il presidente della Provincia, Mario Amedeo Mormile, i sindaci e commissari straordinari dei Comuni della provincia, anche in collegamento da remoto, il commissario straordinario Asp, Antonio Battistini, unitamente al sub commissario Ernesto Esposito, nonché i vertici del Comando dei Vigili del Fuoco, Calabria Verde, Consorzio Unico di Bonifica, Enel, Sorical, Arrical e Anas.

L’incontro

L’iniziativa è nata dall’esigenza di affrontare congiuntamente le problematiche emerse nel corso dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica “itineranti”, che si sono tenuti sul territorio catanzarese, finora sette, giunti oramai al penultimo appuntamento.

Le tematiche oggetto di confronto sono state la carenza idrica, la gestione delle problematiche connesse alla presenza della fauna selvatica, la gestione della viabilità nel periodo estivo con riferimento alle strade provinciali tra cui la SP90, il dissesto idrogeologico, la manutenzione fluviale e la pulizia dei fossi e canali, gli incendi boschivi e le correlate misure di prevenzione e contrasto, i servizi di guardia medica e continuità assistenziale.

«La riunione – si legge in una nota – si è rivelata un utile momento di confronto volto a fornire risposte alle problematiche che i Comuni quotidianamente affrontano, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale, anche mediante l’avvio di tavoli dedicati, per area vasta e comprensori omogenei. In particolare, con riferimento alle guardie mediche e alla continuità assistenziale, è stato garantito l’incremento del personale e l’implementazione di Case e Ospedali di Comunità; in relazione alla carenza idrica, è stato rinnovato l’invito a eliminare gli sprechi e contrastare gli allacci abusivi, garantendo interventi tempestivi in caso di malfunzionamento sulla rete e investimenti volti all’efficientamento; rispetto al problema della fauna selvatica, è stata stabilita l’estensione, nei limiti stabiliti dalla legge, della stagione della caccia; per quanto riguarda la viabilità, è stato fatto il punto delle opere in corso di ultimazione; infine, sul dissesto idrogeologico e incendi boschivi, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di incrementare l’attività di prevenzione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni tra i Comuni, Calabria Verde e il Consorzio Unico di Bonifica, finalizzate alla pulizia dei fossi e dei canali di scolo, oltre a quelle già in atto con i Vigili del Fuoco e la Regione Calabria per la campagna AIB».

«Fare rete di fronte a problematiche di così vasta portata – ha dichiarato il Prefetto di Catanzaro – è indispensabile per ragionare in una logica di sistema senza chiuderci a riccio e senza alcuna presunzione di avere soluzioni pronte o bacchette magiche. Voglio ringraziare il Presidente Occhiuto, e gli Assessori regionali intervenuti insieme ai Dirigenti dei vari Dipartimenti, per aver condiviso la decisione di questo tavolo allargato, segnale tangibile della vicinanza ai Sindaci, e che replicheremo in futuro su argomenti specifici che saranno posti all’attenzione dai territori, per come dichiarato anche dal Presidente Occhiuto».

