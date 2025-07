Aou di Cosenza, tensione tra territori e nei partiti. Mancuso getta acqua sul fuoco

il testo “controverso”

LAMEZIA TERME La tensione è tra territori e anche tra schieramenti, ed è anche trasversale agli stessi schieramenti. Com’era prevedibile la proposta di legge – anticipata settimane fa dal Corriere della Calabria – di Pierluigi Caputo, di Forza Azzurri-Forza Italia, vicepresidente del Consiglio regionale vicinissimo al governatore Roberto Occhiuto, di istituire l’azienda ospedaliera universitaria di Cosenza alla luce della nascita della Facoltà di Medicina ha diviso di nuovo Cosenza e Catanzaro, alimentando la guerra di campanile già emersa proprio sulla Facoltà di Medicina, creando più di una fibrillazione politica. Intercettato dai giornalisti in Cittadella a margine di una conferenza stampa in tema di agricoltura, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso (Lega), catanzarese, ha gettato acqua sul fuoco con una dichiarazione di mediazione. «Quando sarà calendarizzata la proposta? Ci sono i tempi tecnici. E’ passata nella terza Commissione e ora dovrà andare alla Commissione Bilancio, dopo di che – ha spiegato Mancuso – valuteremo quando e come metterla all’ordine del giorno. Bisogna valutare nel breve tempo, comunque si sta seguendo l’iter che si segue per tutte le leggi, se nella Conferenza dei capigruppo avrà un riscontro positivo sarà messa all’ordine del giorno altrimenti non la metteremo all’ordine del giorno. Insomma, si seguirà l’iter che seguono tutte le leggi regionali».

Le polemiche

All’attacco contro l’istituzione dell’Aou di Cosenza (in pratica, il Policlinico universitario) c’è soprattutto la classe politica di Catanzaro, dall’ex presidente del Consiglio regionale ed ex anche di Forza Italia Mimmo Tallini, da tempo in “rotta” contro Occhiuto e gli azzurri, a diversi consiglieri comunali della maggioranza del sindaco Nicola Fiorita al Pd catanzarese che sono intervenuti dopo Tallini – in un inedito “asse” politico non sfuggito a diversi analisti – ma “voce contro” è anche quella del consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico, catanzarese, che ha dichiarato che voterà no alla Pdl Caputo per motivi soprattutto giuridici. Secondo i critici, la proposta di legge sarebbe una forzatura dell’attuale legislazione in materia, perché interferirebbe con le prerogative del commissario che oggi guida la sanità calabrese e inoltre “bypasserebbe” il via libera governativo che secondo molti addetti ai lavori è propedeutico alla creazione di una nuova azienda ospedaliera universitaria. Questo testo sarà dunque un banco di prova politico per la maggioranza di centrodestra, anche se si tratta di capire anche quale sarà la posizione del centrosinistra e del Pd cosentino. (c. a.)

