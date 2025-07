Cosenza nel ‘900, venerdì a Palazzo Martirano la presentazione del libro di Paride Leporace

la storia cosentina

COSENZA Una serata speciale dedicata alla memoria, alla cultura e all’identità cittadina. Venerdì 11 luglio alle 18:30, a Palazzo Martirano, nel cuore del centro storico di Cosenza (Piazza Spirito Santo) si terrà un’iniziativa per celebrare il giorno del compleanno di Coriolano Martirano, figura simbolica della vita culturale cittadina, scomparso nel mese di marzo del 2019, e per presentare il libro del giornalista e scrittore cosentino Paride Leporace, “Cosenza nel ‘900. Storie e personaggi”. Un volume, quello di Leporace, che restituisce, con taglio giornalistico e affetto narrativo, un secolo di storia urbana attraverso volti noti e vite anonime, raccontate con la stessa intensità e rispetto. L’iniziativa, inserita nell’ambito della rassegna “Aspettando… Aperinchiostro”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e ideata dalla consigliera delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale “Coriolano Martirano” e il Comitato Piazza Spirito Santo.

Il programma della serata

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e di Francesco Paolo Dodaro, Presidente dell’Associazione Culturale “Coriolano Martirano”. «Celebrare Coriolano Martirano nel giorno del suo compleanno – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – significa rinnovare un impegno culturale e civile che ha segnato la storia recente della nostra città. Martirano è stato non solo un intellettuale raffinato, ma anche un ponte tra le istituzioni e la società. L’iniziativa di venerdì 11 luglio è un tributo doveroso non solo verso chi, con i suoi studi, l’instancabile ricerca e la sua produzione letteraria, ha fortemente contribuito all’affermazione dell’immagine della città di Cosenza nel resto del Paese, ma anche verso quella città che Martirano ha amato profondamente e nella quale era fiero di vivere. Ritrovarsi venerdì nel centro storico, nel palazzo della famiglia Martirano, è un gesto altamente simbolico, perché – ha concluso Franz Caruso – restituiamo valore ai luoghi, ai racconti, e ci riconosciamo cittadini attraverso la memoria condivisa».

Il libro di Paride Leporace

Nel corso della serata si alterneranno letture, riflessioni e musica dal vivo, in un intreccio che vuole restituire profondità e calore al racconto di una città che cambia, ma non dimentica. Il libro di Paride Leporace, edito da Pellegrini, ha già suscitato grande attenzione in Calabria. Con uno stile insieme lucido e affettuoso, l’autore attraversa cento anni di storia cosentina: la politica di Giacomo Mancini e Francesco Martorelli, la nascita dell’Unical, i fermenti artistici e civili, i locali storici, la lingua, i riti, le insegne e le piazze che hanno fatto da cornice al vissuto di generazioni. Una narrazione stratificata che alterna memoria personale e patrimonio collettivo, tra ironia, nostalgia e passione civile. Le letture e gli interventi previsti vedranno alternarsi, oltre all’autore di “Cosenza nel ‘900” Paride Leporace, anche Francesco Alimena, Sergio Crocco, Antonietta Cozza, Silvio Stellato, Concetta Guido, Maria Cristina Parise Martirano, Dora Ricca, Giuliana Scura ed Elly Sirianni. Le musiche dal vivo sono a cura del Maestro Francesco Venneri. L’evento non è solo una presentazione letteraria, ma un gesto collettivo di memoria attiva: un modo per onorare le radici culturali della città e rendere vivo il suo passato nelle voci del presente. Sarà un momento intimo e corale, nel quale la città si specchierà nelle sue storie e nei suoi personaggi, attraverso parole che non appartengono solo al passato, ma che ci aiutano a leggere il presente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato