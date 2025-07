L’attivista Rackete si dimette dall’europarlamento

l’annuncio

Carola Rackete, l’attivista che sfidò il governo giallo-verde sulla migrazione, ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare. “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l’obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke – un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di definire il mandato in modo collettivo e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando con le mie dimissioni.”, ha scritto la tedesca in una nota.

Rackete verrà rimpiazzata dal brandeburghese Martin Günther candidato con la Linke e arrivato appena dietro l’attivista tedesca. “Continuerò la lotta di Carola per la giustizia climatica utilizzando le risorse del mandato. Come economista, gli aspetti economici di questa lotta sono particolarmente importanti per me”, ha spiegato Günther in una nota. “Una Ue più sociale ed ecologica sarà possibile solo se la leveremo ai super-ricchi e ai loro lobbisti. Per questo, sono lieto di collaborare con le forze progressiste di partiti, movimenti e sindacati in tutta Europa e oltre”, ha aggiunto Günther. “Ci mancherà”, ha infine aggiunto il gruppo The Left. (Ansa)