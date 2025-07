Roma, sequestrati 265 chili di hashish in un tir, un arresto

L’operazione

ROMA Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato e sequestrato un ingente carico di sostanza stupefacente. Durante un controllo su un autoarticolato proveniente dal porto di Barcellona, Spagna, i Finanzieri, coadiuvati dalle unità cinofile del Corpo, sulla base di specifiche attività di analisi dei trasporti via mare effettuati sulle rotte del Mediterraneo, hanno scoperto un sofisticato doppiofondo ricavato nella parte interna della motrice, dove erano abilmente nascosti 265 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti confezionati con cellophane e nastro adesivo. Il conducente del mezzo, di nazionalità romena, ritenuto responsabile del traffico di droga, è stato arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, trasferito nel carcere di Civitavecchia. I provvedimenti di arresto e sequestro, adottati di iniziativa in flagranza di reato, sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. (Adnkronos)

