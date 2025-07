Fuga di gas a Vibo, riparata la condotta. Italgas: «Danno provocato da un’azienda terza»

la precisazione

VIBO VALENTIA Con riferimento a quanto accaduto lo scorso 9 luglio a Vibo Valentia in zona Sant’Antonio, un portavoce Italgas precisa che «la segnalata dispersione di gas è stata provocata da un’azienda terza – estranea a Italgas – che, intenta in lavori stradali, ha danneggiato una condotta di distribuzione del metano. Il Pronto Intervento Italgas è accorso rapidamente sul luogo dell’accaduto, ha subito messo in sicurezza l’area e provveduto alla riparazione del danno subìto». Nel frattempo, il Comune ha provveduto a revocare l’ordinanza di evacuazione e divieto di accesso all’area dopo la riparazione della condotta.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato