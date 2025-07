In aumento le intimidazioni ai giornalisti: 114 nel 2024

i dati istat

ROMA Sono stati 114 gli episodi intimidatori commessi nei confronti di giornalisti nel 2024 segnalati dalle forze di polizia, in aumento rispetto ai 98 del 2023. Il rapporto Sdgs 2025 dell’Istat indica che il maggior numero è stato a Roma (21 eventi intimidatori) seguita da Milano (12), Palermo (con 6 episodi), Firenze e Reggio Calabria, con 5 eventi ciascuna. I territori complessivamente interessati sono stati però molti di più, in 17 Regioni. La matrice è riconducibile nel 65,8% dei casi a contesti sociopolitici (75 episodi, di cui 23 via web). Nel 12,1% degli episodi il contesto è invece quello della criminalità organizzata (14, di cui 3 via web). Con riguardo al modus operandi, quasi un terzo degli episodi intimidatori sono stati perpetrati via web. I mezzi più utilizzati sono risultate le email e i social network. Le altre modalità di intimidazione maggiormente utilizzate sono state: aggressioni fisiche (26%), minacce verbali (14%), danneggiamenti (13%), scritte ingiuriose/minacciose (10%) e missive (4%). (Ansa)

