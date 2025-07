Per volare in Italia ed Europa ora è sufficiente la carta d’imbarco

la nuova norma

Non sarà più necessario mostrare documenti di identità al gate negli aeroporti italiani per i voli domestici o verso i paesi europei. Sarà sufficiente mostrare la carta di imbarco: lo scrive il Corriere della Sera, specificando che si tratta di una norma già operativa. I documenti di identità dovranno essere comunque portati per una eventuale verifica. Chiariamo una cosa: passaporti o carte d’identità non dovranno mica essere lasciati a casa. Se al momento del controllo a sorpresa il viaggiatore non ce l’ha non si imbarca, spiega De Palma al Corriere. La decisione, specifica, è stata presa: «C’è molta perdita di tempo a livello burocratico. Togliendo l’obbligo ci si imbarca anche più velocemente. E questo avviene all’interno di un sistema iper sicuro come quello del trasporto aereo».

