Precipita da un balcone a Roma, si indaga per omicidio

il mistero

ROMA Un uomo è morto dopo essere caduto da un balcone a Roma. Il fatto risale al 2 luglio scorso, la Procura ha avviato un procedimento in cui si ipotizza il reato di omicidio. La vittima è un 48enne trovato privo di vita in via Pietro Cardella, sotto la propria abitazione, nel quartiere di Grotta Celoni. Gli inquirenti non escludono che l’uomo sia precipitato dopo una lite scoppiata con un altro uomo ma le verifiche sono ancora in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. (Ansa)

