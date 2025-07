Colpo in difesa per il Crotone: ufficiale l’arrivo di Walter Guerra

calcio serie C

CROTONE Il Crotone piazza un importante rinforzo per il reparto arretrato: è ufficiale l’ingaggio del terzino sinistro Walter Guerra, classe 1992, proveniente dal Picerno. Il club rossoblù ha annunciato oggi di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore campano. Originario di Aversa, Guerra ritrova al Crotone mister Moreno Longo, con cui ha condiviso due stagioni particolarmente positive al Picerno tra il 2022 e il 2024. Una collaborazione che ha contribuito a valorizzare le qualità del difensore, diventato negli anni un punto di riferimento della formazione lucana, dove ha militato per sei stagioni consecutive distinguendosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in categoria. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2027, al verificarsi di determinate condizioni previste nel nuovo accordo. Con questo innesto, il Crotone aggiunge esperienza, affidabilità e conoscenza del campionato al proprio organico, in vista della nuova stagione. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato