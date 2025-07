Medicina alla Mediterranea di Reggio, un altro passo avanti dal Consiglio metropolitano

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria nell’ultima sua seduta ha approvato una mozione per l’istituzione del dipartimento di Medicina e chirurgia presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’atto, preparato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, è stato illustrato dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e prevede il sostegno al percorso istitutivo mettendo a disposizione dell’Ateneo: l’edificio ‘Boccioni’, del valore di 5 milioni di euro, in corso di riqualificazione da parte della Metrocity; la convenzione con la Stazione appaltante qualificata; la gestione del patrimonio, compresa la disponibilità di almeno tre dipendenti per i servizi ausiliari e portineria. Per il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà “è importante sottolineare come il Consiglio metropolitano, con ampia maggioranza, abbia approvato una mozione sul percorso di realizzazione e di apertura della facoltà di medicina a Reggio Calabria. Da diverse settimane – ha ricordato Falcomatà – sono in corso riunioni, interlocuzioni e confronti con tutti i soggetti istituzionali che, in qualche modo, hanno responsabilità sul tema, naturalmente la Regione, l’ordine dei medici, l’università Mediterranea e l’Unical. Nel corso di queste riunioni, sono stati stabiliti dei punti che ogni ente avrebbe dovuto portare avanti. Noi lo abbiamo fatto”.

