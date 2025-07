Policlinico di Cosenza, “frenata” (e tensioni) nella maggioranza in Consiglio regionale

fibrillazioni politiche

REGGIO CALABRIA La “frenata”. La proposta di legge per l’istituzione dell’azienda ospedaliera universitaria di Cosenza – in pratica il Policlinico di Cosenza – non è stata inserita all’ordine del giorno della prossima seduta della Commissione Bilancio del Consiglio regionale (convocata il 17 luglio) nonostante sia stata già approvata in tempi record nella Commissione di merito, la terza. Secondo diversi analisti – e anche secondo fonti qualificate nel centrodestra – il non inserimento all’odg della “Seconda” sottintenderebbe un “temporeggiare” da parte di alcune componenti della maggioranza, alla luce di diversi elementi che sono emersi in questi giorni, tra cui anche un parere negativo di legittimità del testo legislativo da parte dell’Ufficio giuridico del Consiglio regionale. La proposta di legge sul Policlinico di Cosenza – primo firmatario Caputo, storicamente molto vicino al presidente della Regione Occhiuto, con la sottoscrizione anche di De Francesco, Straface e Graziano – ha poi innescato una vera e propria “guerra di campanile” tra Catanzaro e Cosenza, creando trasversalmente divisioni negli schieramenti, soprattutto però nel centrodestra, con diversi esponenti catanzaresi che hanno già manifestato il loro no alla Pdl. Sempre secondo fonti della maggioranza, la “frenata” potrebbe essere stata “caldeggiata” soprattutto dai consiglieri regionali del centrodestra catanzarese, tra cui il presidente di Palazzo Campanella Filippo Mancuso, che infatti alcuni giorni fa, intercettato sul tema da alcuni cronisti, aveva provato a gettare acqua sul fuoco delle polemiche ma aveva anche fatto intendere di non avere tutta questa fretta nell’approvare la Pdl sul Policlinico di Cosenza. Ma fonti della maggioranza riferiscono che i dubbi non siano limitati al centrodestra catanzarese e che non mancherebbe qualche “fuoco amico” anche nell’area cosentina. Insomma, l’impressione è che nel centrodestra il tema stia creando più di una fibrillazione, e anche seria, configurando una “spina nel fianco” anche per lo stesso Occhiuto, anche se anche nel centrosinistra e nel Pd le divisioni territoriali ci sarebbero tutte (favorevoli i consiglieri regionali dem del Cosentino Bevacqua e Iacucci, mentre dal Pd catanzarese sono arrivati decisi no alla proposta di legge). L’istituzione dell’Aou di Cosenza sarebbe stata anche al centro dell’odierna Conferenza dei capigruppo, nella quale – raccontano i “bene informati” – non sarebbero mancate scintille nella maggioranza. Saranno solo boatos o retropensieri ma intanto quello che sembrava scontato per tanti osservatori – l’arrivo in aula in tempi strettissimi della Pdl Caputo – ora non lo è. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato