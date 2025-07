gli episodi

VIBO VALENTIA Un’auto in fiamme durante la notte a Vibo Valentia. Verso l’una di notte, il veicolo della dirigente comunale di Vibo Claudia Santoro è andato in fiamme a Bivona. Ancora non sono chiare le dinamiche e le origini del rogo, ma sono state avviate le indagini per ulteriori accertamenti. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato