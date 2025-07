Fondo regionale competitività delle imprese artigiane: sospesa la presentazione delle domande

i nodi dello sviluppo

CATANZARO «Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria, un incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni dell’artigianato e i vertici dell’amministrazione regionale per fare il punto sullo stato del fondo per lo sviluppo della competitività delle imprese artigiane, conosciuto come Fondo per gli Artigiani. All’incontro ha preso parte l’assessore allo Sviluppo economico Rosario Varì e il direttore generale Paolo Praticò». Lo riferisce una nota di Confartigianato. «Confartigianato – prosegue la nota – ha partecipato attivamente al confronto, sottolineando i punti di forza dell’attuale gestione del fondo. Durante la riunione, la Regione Calabria ha comunicato ufficialmente la sospensione della piattaforma per la presentazione delle domande di accesso al fondo, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. La sospensione è entrata in vigore dalla notte stessa, con la conseguente impossibilità per le imprese di presentare ulteriori richieste fino a nuova comunicazione. Confartigianato ha ribadito con fermezza l’importanza e l’efficacia dello strumento per il sostegno delle micro e piccole imprese del comparto artigiano. Il Fondo, attivo dal 2020, ha rappresentato in questi anni uno strumento snello ed efficace per sostenere gli investimenti per la crescita e la competitività delle imprese artigiane calabresi, attraverso contributi a fondo perduto pari al 65% degli investimenti in macchinari, attrezzature e processi produttivi. 1000 le imprese che ne hanno beneficiato, generando un volume complessivo di investimenti di oltre 35 milioni di euro, a fronte di circa 20 milioni di contributi regionali erogati. Il Fondo ha dimostrato negli anni di essere uno strumento snello ed efficace – evidenzia Confartigianato – capace di rispondere in modo diretto alle esigenze reali delle imprese artigiane calabresi. Sarebbe un peccato non dare continuità ad uno strumento chiesto ed apprezzato dalle imprese. Per questo abbiamo chiesto con forza all’assessore Varì un immediato rifinanziamento, affinché non venga interrotto un percorso virtuoso che ha già dato risultati tangibili». Nel corso dell’incontro – rileva la nota – «l’assessore Varì ha manifestato apertura e disponibilità a verificare la possibilità di reperire ulteriori risorse da destinare al fondo. Una disponibilità che Confartigianato accoglie positivamente, pur sottolineando la necessità di passare in tempi brevi dalle intenzioni ai fatti, per dare certezze alle imprese, molte delle quali si trovano in una situazione di stallo a causa della sospensione dello strumento». «Alcune aziende – conclude Confartigianato – hanno già dovuto interrompere gli investimenti programmati, mentre altre rischiano di non poterli avviare. È quindi essenziale un intervento tempestivo da parte della Regione per non disperdere un patrimonio di progetti, lavoro e fiducia costruito con grande impegno in questi mesi».

