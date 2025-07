Trump: «Dazi al 30% per l’Ue dal primo agosto»

l’annuncio

WASHINGTON Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata alla Ue, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. La lettera, indirizzata alla presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, invoca come motivo per i dazi al 30% la disparità del deficit commerciale dovuta a barriere commerciali, tariffarie e non tariffarie. La percentuale è ben al di sopra di quella che la Ue si aspettava, soprattutto dopo che Trump aveva detto che recentemente Bruxelles ha trattato bene gli Usa.

Dopo l’annuncio di Trump, è stata convocata per domani pomeriggio una riunione del Coreper, cioè del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri Ue.



Von der Leyen: «Continuiamo a lavorare per accordo ma pronti a contromisure»



«Restiamo pronti a continuare a lavorare per raggiungere un accordo entro il 1° agosto. Allo stesso tempo, adotteremo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell’Ue, inclusa l’adozione di contromisure proporzionate, se necessario». Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Lene dopo l’annuncio di Donald Trump. «Nel frattempo, continuiamo ad approfondire le nostre partnership globali, saldamente ancorate ai principi del commercio internazionale basato su regole», ha aggiunto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato