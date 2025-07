Viaggi in treno più lenti e più cari: agosto nero per l’Alta Velocità

la denuncia

ROMA «Un agosto di disagi per cittadini e turisti che decideranno di spostarsi in treno lungo la Penisola. L’apertura dei cantieri legati al Pnrr, infatti, determinerà un sensibile allungamento dei tempi di percorrenza su alcune tratte dell’alta velocità, con la conseguenza che aerei e pullman acquistano sempre più competitività». Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i prezzi dei biglietti e i tempi di viaggio su alcune tratte molto usate da viaggiatori e turisti, mettendo a confronto diversi mezzi di trasporto: treni, aerei e pullman. «Roma-Milano: per andare da Roma a Milano il 12 agosto con un Frecciarossa, nel periodo di apertura dei cantieri, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta – spiega il Codacons – Il biglietto più economico, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Chi opta per l’aereo per effettuare la stessa tratta spende invece un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di poco superiore a 1 ora (1 ora e 10 minuti). Ancora più economico il pullman, il cui biglietto parte da 17 euro per una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti. Milano-Roma: rispetto agli attuali tempi di percorrenza, ad agosto ci vorranno circa 2 ore in più per raggiungere in treno Napoli partendo da Milano (dalle attuali 4 ore e mezza alle 6 ore e mezza circa di agosto), con i prezzi dei Frecciarossa che vanno da 40,90 a 92,90 euro a seconda degli orari di partenza. Viaggiando in aereo bastano 38 euro e 1 ora e 20 minuti di viaggio, mentre se si sceglie il pullman il biglietto parte da 28 euro ma serviranno almeno 9 ore per coprire la tratta. La durata del viaggio in treno Av tra le due città si allunga ad agosto in una forbice compresa tra circa +30 e +60 minuti rispetto agli orari attuali, e a seconda del collegamento scelto si impiegano fino a 2 ore e 32 minuti, con un costo minimo del biglietto va da 19,90 a 50 euro. In aereo bastano 50 minuti e il biglietto parte da 72 euro. Chi sceglie il bus, però, spende un minimo di 8 euro per 3 ore e 15 minuti di viaggio. Bologna-Milano: con l’alta velocità la tratta, oggi coperta in poco più di 1 ora di viaggio, richiederà ad agosto da 1 ora e 52 minuti a 2 ore e 22 minuti, a seconda del collegamento scelto, e i prezzi minimi delle Frecce vanno da 18,90 a 48 euro. Non c’è un volo diretto tra le due città, ma optando per il pullman la spesa minima è di 8 euro per 2 ore e 20 minuti di viaggio. Firenze-Napoli: oggi bastano circa 3 ore per raggiungere Napoli partendo da Firenze con un treno Av. Viaggiando il 12 agosto, in periodo di cantieri, i tempi di percorrenza variano da 3 ore e 34 minuti a 4 ore e 40 minuti (da +34 a +100 minuti rispetto ai tempi attuali). Il costo minimo del biglietto va da 29,90 a 72,90 euro. Per la stessa tratta, in pullman, ad agosto si spendono da 19,5 a 51 euro, impiegando in media 5 ore e 40 minuti», conclude il Codacons.

