Usura a danno di un imprenditore: arrestato un 50enne di Terranova da Sibari

colto sul fatto

COSENZA I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza F.F.L., 50enne originario di Terranova da Sibari, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di usura in danno di un imprenditore cassanese. L’attività investigativa, scaturita a seguito della denuncia sporta dallo stesso imprenditore, si è successivamente sviluppata attraverso l’organizzazione di un incontro ad hoc al fine di monitorare la consegna di una tranche di denaro dalle mani della vittima a quelle del presunto usuraio, utilizzando banconote preventivamente sottoposte a segnatura. Il conseguente riscontro, effettuato con il coordinamento del magistrato di turno della Procura di Castrovillari, ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato condotto presso il carcere della città del Pollino. (redazione@corrierecal.it)

