Dramma a Rocca Imperiale: anziano morto nell’incendio di casa

la tragedia

Tragedia a Rocca Imperiale, nel Cosentino, dove nella notte è morto un uomo di 85 anni, originario della provincia di Bari, all’interno della casa. Fatale un incendio che ha distrutto un’abitazione situata in via Nova, una stradina nella zona marina al di sotto della linea ferroviaria. La moglie, nativa del posto, è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento coraggioso e immediato di alcuni vicini, che hanno notato del fumo uscire da una finestra e sono accorsi in aiuto. Secondo quanto ricostruito, il fuoco sarebbe divampato all’improvviso. I residenti della zona, svegliati dall’odore del fumo e dalle prime fiamme visibili, hanno agito con prontezza, cercando di domare l’incendio con mezzi improvvisati, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sono stati proprio loro a trarre la donna in salvo.

L’anziana, gravemente ustionata, è stata portata d’urgenza in ospedale con prognosi riservata. Due ambulanze del 118 sono giunte sul posto, ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Rocca Imperiale e la Scientifica che hanno effettuato i primi rilievi. L’ipotesi prevalente è che l’incendio sia stato causato da una sigaretta rimasta accesa, ma non si escludono altre piste.

