Elezioni Carfizzi, sentenza «sospesa solo fino all’udienza di agosto»

la precisazione

CATANZARO «Il provvedimento con cui il Consiglio di Stato ha momentaneamente sospeso gli effetti della sentenza del Tar Catanzaro, che ha annullato la proclamazione degli eletti di Carfizzi, è atto dagli effetti transitori la cui durata è limitata all’udienza del 28/8/25 in cui si discuterà dinanzi il collegio». Lo scrive l’avvocato Francesco Pitaro, rappresentante di Giovanna Macrì, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato sulle elezioni di Carfizzi. «La candidata a sindaco Giovanna Macrì – si legge – attende fiduciosa l’udienza cautelare del 28 agosto nonché la fissanda udienza in cui il Consiglio di Stato entrerà nel merito».

«Il Consiglio di Stato non è entrato nel merito»

«Ad oggi – continua l’avvocato – si è dinanzi solo ad un provvedimento monocratico, di cui si ha totale e pieno rispetto, adottato senza udienza con cui il Consiglio di Stato non è entrato nel merito ma che è stato adottato con il solo fine di evitare momentaneamente la ripetizione delle elezioni in attesa di una completa valutazione del casus che dovrà entrare anche nel merito». Il legale ricorda che «sulla questione, come è noto, è intervenuto il Tar Catanzaro con sentenza puntualmente motivata con cui correttamente sono state annullate le elezioni svoltesi nella sezione 2 di Carfizzi per manifeste irregolarità sostanziali che si sono concretizzate nell’utilizzo del sistema fraudolento della scheda ballerina attraverso cui è stato alterato l’esito elettorale e violata la libertà di voto a danno dell’incolpevole ed ignara candidata Macrì. Tale sistema illecito – continua – di cui sta occupando anche la Procura della Repubblica per i profili di rilevanza penale, è stato rinvenuto dal Tar Catanzaro attraverso una minuziosa istruttoria svolta dalla Prefettura di Crotone che ha accertato l’assenza di due schede nella sezione 2. Il Tar Catanzaro inoltre ha annullato le elezioni della sezione 2 di Carfizzi anche per l’ingresso notturno del presidente del seggio e del segretario (padre e figlio) all’interno della sezione 2 in assenza degli altri componenti del seggio e con violazione dei sigilli e in mancanza di ragioni di urgenza e di emergenza».

