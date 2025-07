Ingegneria chimica, premio europeo per una giovane ricercatrice Unical

le nostre eccellenze

RENDE Dalla laurea al dottorato in Unical, fino ai premi internazionali: Francesca Orsola Alfano, assegnista di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria, è stata insignita del prestigioso EFCE Excellence Award 2025 del Working Party “Mechanics of Particulate Solids”.

Il riconoscimento, sponsorizzato dalla Jenike & Johanson Inc., viene conferito ogni tre anni dalla European Federation of Chemical Engineering (EFCE) e premia le tesi di dottorato che apportano un contributo significativo alla ricerca scientifica e all’avanzamento delle conoscenze nel settore dei processi che trattano solidi particellari. Gli esperti della commissione di valutazione hanno assegnato alla sua tesi il massimo punteggio in termini di ampiezza e profondità dello studio, impatto scientifico, innovazione industriale e disseminazione dei risultati.

La ricerca di Alfano si concentra sull’uso di simulazioni numeriche avanzate per studiare come le polveri all’interno degli inalatori si disperdano correttamente durante l’inalazione, un aspetto essenziale per garantire l’efficacia dei farmaci che trattano patologie respiratorie come l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Il suo lavoro di tesi, intitolato “DEM-CFD Simulation of Fluid-Particle Flow in Carrier-Based Dry Powder Inhalers for Pharmaceutical Applications”, è stato svolto sotto la supervisione dei professori Alberto Di Renzo e Francesco Paolo Di Maio, in collaborazione con l’azienda farmaceutica Chiesi Farmaceutici SpA.

La cerimonia di premiazione si terrà il 24 settembre 2025 a Norimberga, in occasione della conferenza internazionale PARTEC 2025 (International Congress on Particle Technology), uno dei principali appuntamenti dedicati alle tecnologie delle polveri su scala mondiale. Il conferimento del premio avverrà in una sessione plenaria dedicata del congresso, subito dopo l’intervento di presentazione della tesi di dottorato.

Originaria di Saracena (CS), Francesca Orsola Alfano ha completato l’intero ciclo di studi all’Università della Calabria: dalla laurea triennale (2015) e magistrale (2018) in ingegneria chimica, fino al dottorato in ingegneria civile e industriale (2023). Ha arricchito la sua formazione con esperienze internazionali presso l’Università di Magdeburgo (Germania) con il prof. Martin Sommerfeld e presso l’Università di Leeds (Regno Unito) con il prof. Mojtaba Ghadiri, entrambe figure di spicco nel settore. Nel corso della sua carriera si è già distinta per gli eccellenti risultati, conseguendo il Young Researcher Award dell’Imperial College di Londra nel 2022, il Best Presentation Award al World Congress on Particle Technology di Madrid nel 2022 e il Best Paper Award all’International Conference on Circulating Fluidized Bed Technology di Taiyuan (Cina) nel 2024.

Attualmente lavora presso il DIMES, nell’ambito di un progetto di ricerca sul controllo dell’elettricità statica nei materiali plastici in polvere, un problema importante per la sicurezza e la qualità dei prodotti industriali. Questa attività è svolta in collaborazione con LyondellBasell, una delle principali aziende mondiali nel settore della chimica e della produzione di materie plastiche.

«Desidero esprimere, a nome mio e di tutto il dipartimento – ha commentato il direttore del DIMES, Stefano Curcio – il più vivo plauso a Francesca Orsola Alfano per il prestigioso risultato conseguito. La dott.ssa Alfano, già brillante allieva del corso di laurea in Ingegneria chimica e oggi giovane ricercatrice del DIMES, continua a dare lustro al nostro ateneo e all’intero dipartimento con il suo impegno scientifico e i riconoscimenti di assoluto rilievo ottenuti».