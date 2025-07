Amanti beccati al concerto dei Coldplay: sospeso il Ceo

il caso e le polemiche

Andy Byron ha pagato molto cara la serata di svago al concerto dei Coldplay vicino Boston. Il Ceo di Astronomer, società americana del settore tech, è stato sospeso dal suo incarico dopo che mercoledì sera è stato “pizzicato” dalla kiss-cam abbracciato a una donna. Peccato che non fosse sua moglie Megan Kerrigan, ma Kristin Cabot, capo delle risorse umane del gruppo, assunta dallo stesso Byron lo scorso novembre. Il video è immediatamente diventato virale sui social network, soprattutto perché il cantante dei Coldplay, Chris Martin, vedendo che i due, appena inquadrati, hanno fatto di tutto per nascondersi, ha pensato bene di sottolineare la cosa con una frase beffarda, “o quei due hanno un affair, una relazione clandestina, o sono molto timidi”.

La cosa, che ha molto divertito i presenti al Gillette Stadium, non è affatto piaciuta al Board della società: “Astronomer si impegna a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. I nostri leader sono tenuti a definire gli standard di comportamento e di responsabilità. Il Cda ha avviato un’indagine formale su questa vicenda”, si legge in una nota, in cui si sottolinea che Byron è stato sospeso dal suo incarico e che il co-fondatore e chief product officer Pete DeJoy è stato nominato Ceo ad interim.