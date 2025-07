Il “principe addormentato” muore dopo 20 anni di coma

la storia

ROMA Il principe saudita Al Waleed bin Khaled bin Talal Al Saud, noto come il “principe dormiente”, è morto dopo aver trascorsi vent’anni in coma a seguito di un incidente automobilistico. Nato nell’aprile del 1990, il principe Al Waleed era il figlio maggiore del principe Khaled bin Talal Al Saud, un importante membro della famiglia reale saudita e nipote del miliardario principe Al Waleed bin Talal. Nel 2005 a soli 15 anni, mentre studiava da cadetto militare a Londra, subì un devastante incidente stradale che gli causò gravi lesioni cerebrali ed emorragie interne. Nonostante le cure mediche urgenti e l’intervento di medici specializzati americani e spagnoli, non riprese mai completamente conoscenza. I funerali si terranno oggi a Riad. (Agi)

