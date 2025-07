Mandatoriccio, ritrovato vivo l’anziano disperso

il lieto fine

MANDATORICCIO Alle ore 18:45 di ieri, su richiesta dei Carabinieri e della Prefettura, personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone – distaccamento di Cirò Marina – è intervenuto nel Comune di Mandatoriccio (CS), in località Gaglioppo, per la ricerca di una persona dispersa. Successivamente, le operazioni sono state supportate anche da una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza – distaccamento di Corigliano Rossano – con l’impiego di personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e dell’automezzo UCL (Unità di Comando Locale). Il disperso, un uomo di 85 anni, si era recato nella giornata di ieri presso un terreno di sua proprietà, senza fare più ritorno. La segnalazione è giunta ai soccorsi dalla moglie, preoccupata per la prolungata assenza del marito e per il mancato esito delle ricerche autonome. Dopo diverse ore di intense operazioni di perlustrazione, alle ore 01:47, l’uomo è stato individuato vivo in un dirupo, dove era accidentalmente scivolato. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le procedure di recupero: l’anziano è stato immobilizzato su una barella spinale e trasportato in una zona sicura, dove è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale. Fondamentale, ancora una volta, il lavoro coordinato e altamente professionale delle squadre di soccorso, che ha permesso di ritrovare in vita l’uomo dopo ore di apprensione.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato