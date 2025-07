Storia di un rosato che ha rivoluzionato l’idea di vino in Calabria

cirò revolution

COSENZA Nel 2010 Francesco De Franco sembrava un alieno. Un calabrese di ritorno – oggi si parla di restanza, lui ancora oggi resta un simbolo di rientranza e ci si passi il termine – che rilancia la piccola vigna di famiglia sulla statale 106, a Cirò, per puntare sui vitigni autoctoni (gaglioppo, magliocco, greco bianco e mantonico – che per il vignaiolo è la migliore uva bianca calabrese) e praticare una vitivinicoltura rivoluzionaria. Il racconto di una storia che cambiava sarebbe arrivato dopo, intanto bastava l’azione ostinata e quotidiana che negli anni raccoglie nel territorio storicamente più vocato l’adesione a un progetto da parte di giovani appassionati. Sono i Cirò Boys che avviano una revolution – sì, i termini saranno pure abusati ma servono per segnare i puntini di questa vicenda – approdata oggi all’orizzonte della Docg.

Francesco De Franco in cantina, a Cirò

Senza correre troppo, torniamo a quel 2010: in autunno Cosenza ospita, nella sua nascitura enoteca regionale con sede nel Palazzo della Prefettura poi Provincia, uno dei primi eventi divulgativi con i “piccoli” produttori calabresi che stanno ridisegnando la mappa della viticoltura regionale: c’è anche ‘A Vita, neonata e visionaria azienda cirotana riconoscibile per l’elegantissima e minimale etichetta floreale a sfondo bianco appena pennellata come un quadro impressionista; molti wine lover – ancora non si chiamavano così – si avvicinano allo stand di Francesco e della moglie Laura Violino indirizzati da una inaspettata menzione di Luciano Pignataro, decano del settore, sul suo blog. La sensazione è del tipo: possibile che da calabresi non conosciamo ancora una bottiglia del genere?



Francesco De Franco tra le sue uve e una magnum del suo rosato appena premiato come primo classificato al Best Italian Rosè 2025

La Dop Terre di Cosenza sta per nascere e sembrano passati secoli, non un decennio, da quel biennio 1999/2000 di cui Demetrio Stancati (Serracavallo) parla come spartiacque della scena calabrese: sono gli anni in cui si fatica a “posizionare” la bottiglia locale (Vivacqua e Lidia Matera gli altri ambasciatori del vino cosentino) in carte ancora innamorate, per provincialismo ma anche scarsa consapevolezza, di Piemonte, Toscana e Veneto. Tra i calabresi, secondo i ristoratori calabresi c’è spazio per l’antesignano Librandi e pochi, pochissimi altri.

Come finisce, o meglio prosegue, questa storia? Con premi su premi per A Vita, riconoscimenti oltre confine e mercati sempre meno di nicchia. In queste ore è arrivata la comunicazione ufficiale della vittoria assoluta per il rosato ‘A Vita di Francesco De Franco al Best Italian Rosè 2025: “Un vino iconico e rappresentativo di una terra ricca di sorprese. Un rosato calabrese – si legge nella scheda con la motivazione del premio – che esprime tutto il carattere della sua terra. Complesso e intrigante, succoso e dinamico. Profuma di albicocca e macchia mediterranea prima di rilasciare sbuffi iodati. Al sorso è coerente ed appagante con lungo finale salino per la massima versatilità a tavola”. Ultimo riconoscimento di una lunga serie, che premia il lavoro “filologico” della coppia

Quindici anni dopo, con il guru Pignataro tra gli ospiti di punta della seconda edizione di Vinitaly and the City a Sibari, è come se si chiudesse un cerchio aperto nel 2010 con una menzione e una degustazione inaspettata ai più. Buona vita a Francesco e Laura. Prosit! (e.furia@corrierecal.it)



Una recente iniziativa divulgativa di De Franco per Onav e il vignaiolo cirotano con le sue bottiglie

