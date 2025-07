il dramma

BRINDISI Un uomo di 66 anni è annegato tra Torre Canne e Savelletri, nel Brindisino. La vittima, a quanto si apprende, avrebbe accusato un malore in mare, poco dopo essersi tuffato, mentre era in compagnia di un amico. E’ stato quest’ultimo a lanciare l’allarme non vedendolo rientrare. Vano è stato ogni tentativo di rianimarlo. L’uomo viveva ad Ostuni ed era un titolare di un mobilificio.