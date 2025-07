Porsche e immobili, sequestro antimafia da 3,3 milioni

il provvedimento

La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di prevenzione antimafia relativo a beni, disponibilità finanziarie e quote di società, nella provincia di Macerata, per un valore di circa 3,3 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore maceratese formalmente nullatenente, al quale secondo l’accusa i beni erano di fatto riconducibili in quanto accumulati in un ventennio attraverso plurimi reati tributari e societari.

Il provvedimento dell’ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Ancona è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona nell’ambito di accertamenti coordinati dalla Procura di Macerata. Nello specifico, gli accertamenti economico-patrimoniali hanno permesso di individuare 34 unità immobiliari nella provincia di Macerata (tra appartamenti, magazzini e relative pertinenze), due Porsche, disponibilità finanziarie, nonché quote di tre società (un’agenzia immobiliare, un’agenzia viaggi e un ristorante).

È stato inoltre eseguito un decreto di sequestro per equivalente, per ulteriori due appartamenti che erano stati ceduti a terzi in buona fede. Le investigazioni, eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, hanno consentito di acquisire significative risultanze investigative idonee a dimostrare una palese sproporzione tra i redditi dichiarati negli anni e i capitali impiegati per acquisire i cespiti ora sequestrati, ritenuti provento o reimpiego di attività illecite compiute nell’ultimo ventennio: da “frodi carosello” nella vendita di auto alla bancarotta fraudolenta nel commercio di mobili da arredamento. (redazione@corrierecal.it)

