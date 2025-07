Addio a Ozzy Osbourne, pioniere dell’heavy metal

lutto nella musica

ROMA Il cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne è morto a 76 anni, “circondato dall’amore”. Lo ha reso noto la famiglia in una nota. Ozzy Osbourne aveva fondato i Black Sabbath nel 1968. Alla band, pioniera dell’heavy metal, si devono brani come ‘Paranoid’, ‘War Pigs’ e ‘Iron Man’. Dopo aver lasciato i Black Sabbath nel 1979 a causa delle crescenti tensioni con gli altri membri, Osbourne ha intrapreso una lunga carriera da solista, pubblicando più di una decina di album. Il suo singolo di debutto, uscito l’anno successivo, “Crazy Train”, è probabilmente uno dei più famosi. Nato a Birmingham, era noto per i suoi spettacoli dal vivo energici e controversi, come la volta in cui, durante un concerto del 1982, morse per errore la testa di un pipistrello che pensava fosse di gomma. All’inizio degli anni 2000, Osbourne e la sua famiglia divennero star dei reality con ‘The Osbourne’ un programma cui partecipavano la moglie Sharon, la figlia Kelly e il figlio Jack e che mostrava le loro vite caotiche a Los Angeles. Meno di venti giorni fa, il 5 luglio, aveva dato l’addio al palcoscenico con un concerto al quale avevano assistito 40 mila persone e che era stata l’occasione per una reunion della band. A Birmingham, Ozzy, affetto dal morbo di Parkinson, aveva cantato seduto su un trono nero, battendo le mani, agitando le braccia e lanciando sguardi selvaggi, proprio come ai vecchi tempi. Ai fan si era presentato indossando un cappotto di pelle nera e una fascia dorata intorno braccio con su scritto il suo nome. “Non avete idea di come mi sento” aveva detto ai 40mila del Villa Park “Grazie dal profondo del cuore”. Molti gli ospiti dello show, fra i quali Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Ronnie Wood dei Rolling Stones e Steven Tyler degli Aerosmith. Dopo aver interpretato cinque brani della sua carriera da solista, era stato raggiunto dai suoi compagni della band: il chitarrista Tony Iommi, il bassista e paroliere Geezer Butler e il batterista Bill Ward per altri quattro pezzi. (AGI)

