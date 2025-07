Cetraro, grave incidente sulla Ss 18: 22enne in elisoccorso a Cosenza

lo scontro

CETRARO Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 18 nei pressi di Cetraro, nel Cosentino. Nello scontro, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e una moto condotta da un giovane di 22 anni.

Le condizioni del motociclista sono apparse fin da subito serie. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza, dove è attualmente ricoverato.

L’ennesimo episodio di un lungo elenco di sinistri sulla SS18 ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della viabilità. A intervenire con una nota pubblicata sui social è stata la consigliera comunale Gabriella Luciani, che da tempo si batte per interventi strutturali lungo quella che definisce «una delle arterie più pericolose della zona».

«La SS18 va messa in sicurezza! – scrive Luciani – Non è più accettabile convivere con una strada così pericolosa. Ogni giorno, chi guida o cammina lungo questa statale mette a rischio la propria vita. Da tempo chiedo interventi immediati e concreti». Tra le proposte avanzate dalla consigliera figurano il miglioramento dell’illuminazione, una regolamentazione più efficace del traffico, l’installazione di rotonde o altri strumenti per rallentare la velocità, e il potenziamento della segnaletica stradale.

Luciani denuncia il ripetersi costante di incidenti gravi, come quello avvenuto poche ore fa, e lancia un appello alle istituzioni affinché si affronti con decisione l’emergenza: «Serve una presa di posizione forte. La sicurezza stradale è una priorità, non un lusso. Chi percorre la SS18 ogni giorno merita rispetto e protezione. Non possiamo più aspettare. È ora di agire». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato