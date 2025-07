Cosenza calcio, Danilo Pagni: «Gestione vergognosa nei confronti di mio figlio Andrea»

l’intervista

COSENZA Durante l’ultima puntata de “I Fatti del Calcio“, programma sportivo in onda su L’Altro Corriere tv (canale 75) e condotto da Giuseppe Milicchio, è intervenuto Danilo Pagni, direttore sportivo di lunga esperienza nel calcio italiano. Ospite in studio, Pagni ha parlato apertamente della recente esperienza del figlio Andrea, ex calciatore del settore giovanile del Cosenza Calcio, lanciando dure critiche nei confronti della società silana. «Andrea è stato nel Brescia, nella Lazio, nella Reggina. A Cosenza ci ha lasciato due ginocchia», ha esordito Pagni, sottolineando i sacrifici fatti dal figlio e l’amarezza per come è stato trattato. Nonostante il riconoscimento di alcuni dirigenti e tecnici per l’atteggiamento umano e professionale nei confronti di Andrea – come Gatto, Belmonte, Mezzina, Caserta e Gemmi – Pagni non ha risparmiato parole forti contro la gestione complessiva del club: «A livello gestionale e personale il Cosenza Calcio è vergognoso, si è comportato in maniera indegna. Mi fanno anche un po’ pena», ha dichiarato senza mezzi termini. Fortunatamente, la carriera di Andrea Pagni sembra aver trovato nuova linfa: ha infatti firmato un contratto biennale con il Pavia Calcio. Una svolta che, secondo il padre, rappresenta un segnale positivo dopo il rifiuto di un’offerta da Salerno per approdare proprio a Cosenza, grazie anche alla fiducia riposta in Mezzina e Gatto. Pagni ha poi commentato la posizione attuale di Sergio Mezzina, figura centrale nel percorso di Andrea al Cosenza, che sembrerebbe in uscita dal club: «Non lo sapevo, non so cosa sia successo, ma i numeri parlano per lui. Ha fatto un ottimo lavoro in mezzo a tante difficoltà e disorganizzazione. È riuscito a portare in prima squadra Cimino, Florenzi, Zilli». (redazione@corrierecal.it)

