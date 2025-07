Valle dei Mulini, grande successo per “The Summer Affair” e per il Circuito Allevatoriale Masaf

l’esperienza immersiva

CATANZARO Un’intera giornata per perdersi e ritrovarsi. È quello che è successo il 18 luglio al Centro Ippico Valle dei Mulini di Catanzaro, trasformato per l’occasione in un universo parallelo dove la natura si è intrecciata con la bellezza in tutte le sue forme. Qui, cavalli, suoni, visioni e sapori hanno dato vita a un evento unico, capace di fondere eleganza sportiva, arte contemporanea e atmosfera conviviale in un solo respiro. Dalle prime luci del mattino fino a notte fonda, il pubblico ha vissuto un’esperienza immersiva che ha celebrato l’estate nella sua versione più autentica. La giornata è iniziata con il prestigioso concorso del Circuito Allevatoriale, organizzato dal MASAF – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – durante il quale giovani cavalli di grande prospettiva sono stati valutati da una giuria esperta in prove di obbedienza, andature, morfologia e salto in libertà. Ma è stato il post-gara serale a rapire cuori e sensi, registrando una partecipazione di pubblico straordinaria. La mixologist Maria Grazia Dragone ha creato un signature drink esclusivo, pensato per esprimere l’essenza dell’evento, accompagnato da un raffinato percorso di finger food firmato dallo chef Antonio Dolce. Poi, tra luci soffuse e sentieri di ghiaia, il pubblico si è lasciato guidare da una mappa speciale alla scoperta delle installazioni artistiche realizzate da Antonio Iannizzi, Lida, Sam Kalabria, Isabella Marino e Matteo Gregoraci: un viaggio tra pittura, ceramiche e fotografia in un dialogo continuo con il paesaggio. Nel cuore pulsante della zona bar, la selezione vinilica di DJ Orosaiwa ha avvolto l’atmosfera in un sound raffinato e ricercato, mescolando pop d’autore, library music e perle dell’italo-disco. A rendere la serata ancora più speciale, il live del Tchaikowsky Jazz Trio ha emozionato il pubblico con un’esibizione di grande intensità e delicatezza. Subito dopo, Cesare Aiello e Vagliolise hanno portato in consolle un djset dal groove sofisticato, interrotto a mezzanotte dalla tradizionale spaghettata aglio e olio offerta a tutti i presenti, prima di riprendere e proseguire fino a notte inoltrata. Grande protagonista della giornata, ovviamente, è stato anche il concorso ippico, che ha visto in campo cavalli di grande qualità e presentazioni curate nei minimi dettagli. Ecco le classifiche ufficiali delle prove:

– 3 anni, prova di obbedienza e andature –

1° Mai Tai Valentino – Simona Toti (72,33)

2° Eolo del Fogliano – Simona Toti (70,50)

3° Conthargos delle Dive – Claudio Amodio (70,33)

– Morfologia maschi 3 anni –

1° Nautilus Night – Luigi Caruso (83)

2° Mai Tai Valentino – Giuseppe Bagalà (82,50)

3° Dolkann della Verdina – MariaChiara Trapasso (81,33)

– Morfologia femmine 3 anni –

1° Esmeralda Queen – Angelo Veraldi (81,33)

– Morfologia maschi 2 anni –

1° Quidem Redan – Pasquale De Marco (82,83)

2° Dianir – Ionà Pasquale (82,33)

3° Stargranus della Verdina – Gianfranco Froio (82,17)

– Morfologia femmine 2 anni –

1° Daenerys Major – Gaetano Antonio Miraglia (91,58)

2° Good Ark Luck – Francesco Mauro (85,42)

3° My Comthessa – Gaetano Antonio Miraglia (84,5)

– Morfologia maschi 1 anno –

1° Ustikann – Mariano Gallo (83,92)

2° Vertender – Mariano Gallo (83,08)

3° Leone – Giansaverio De Marco

– Morfologia femmine 1 anno –

1° Esmekita – Francesco Mauro (88,58)

2° Pasadina della Verdina – Angelo Veraldi (86,67)

3° Exclusive Star delle Dive – Angelo Veraldi (86,33)

– Salto in Libertà 3 anni (classifica finale) –

1° Dolkann della Verdina – MariaChiara Trapasso (106,16)

2° Mai Tai Valentino – Giuseppe Bagalà (100,25)

3° Esmeralda Queen – Angelo Veraldi (98,67)

Le prove sono state valutate da una giuria di grande autorevolezza, composta da Mario Scribano (Ispettore MASAF), Daniele Lorusso, Marina Longinotti e Alessio Cipriani (Giudici MASAF).