Catanzaro, ora è ufficiale: Gianluca Di Chiara torna in giallorosso

il ritorno

CATANZARO Adesso è ufficiale: Gianluca Di Chiara torna a vestire la maglia del Catanzaro, dieci anni dopo la sua prima esperienza in giallorosso. Il difensore palermitano, classe 1993, è stato annunciato oggi dal club calabrese, che ne ha formalizzato l’ingaggio con un contratto annuale.

Reduce dall’ultima stagione al Frosinone e protagonista, l’anno prima, della promozione in Serie A con il Parma, Di Chiara porta con sé una solida esperienza nei campionati professionistici. In Serie B ha disputato tre stagioni da titolare con la Reggina, dopo aver vestito le maglie di Latina, Perugia, Carpi e Benevento, club con cui ha calcato anche i campi della massima serie. Nel suo lungo percorso tra i professionisti ha militato anche in squadre come Foggia, Lecce, Pavia e Reggiana.

Il ritorno al Catanzaro rappresenta un segnale importante per la difesa giallorossa, che potrà contare su un profilo esperto e ben rodato per affrontare la nuova stagione.

Buon test in amichevole: 3-1 contro il Social Football Academy

Nel frattempo prosegue la preparazione estiva della squadra di Alberto Aquilani, che ieri ha superato per 3-1 il Social Football Academy in un’amichevole disputata in vista dell’atteso test del 26 luglio contro il Napoli a Dimaro.

A segno per i giallorossi Boateng all’11’, Pompetti al 38’, Biasci all’86’ e Iemmello al 90’. Di seguito l’undici iniziale schierato da Aquilani e i cambi effettuati durante il match: Formazione iniziale: Pigliacelli (65’ Marietta); Bashi, Antonini, Verrengia (65’ Di Chiara);

Pompetti (45’ Biasci), Rispoli (65’ Oliviero), Petriccione (72’ Maiolo), Pontisso (72’ Arditi);

D’Alessandro (65’ Pompetti), Iemmello, Volpe. (redazione@corrierecal.it)

