Un’emozione tra le fronde del Parco delle Serre: nascono i primi cervi del 2025 – VIDEO

la scoperta

Continua a regalare emozioni il Parco Naturale Regionale delle Serre. Soprattutto si conferma un successo il progetto di portare qui gli esemplari di cervo italico, che hanno trovato il loro habitat ideale per vivere e riprodursi. La conferma – bella, quanto emozionante – arriva da queste immagini catturate dalle video trappole del Parco: due esemplari di cervo italico con il loro cuccioli, nati da poco, sono stati ripresi all’interno dell’area protetta del Parco Naturale Regionale delle Serre. Un’immagine rara e preziosa, simbolo della rinascita e della forza della biodiversità.

«Questo straordinario avvistamento – afferma il Commissario del Parco, Alfonso Grillo – ci ricorda l’importanza dell’Operazione Cervo Italico, avviata tre anni fa per reintrodurre questa specie autoctona, un tempo scomparsa dal nostro territorio. Oggi, grazie al lavoro di tutela, monitoraggio e conservazione il cervo italico è tornato a popolare i nostri boschi. Vedere questi cuccioli è più di una speranza: è la conferma che si sta percorrendo la strada giusta».

Insomma, un segnale inequivocabile del successo dell’Operazione Cervo Italico, avviata per reintrodurre nel nostro ecosistema una specie nobile e autoctona, da tempo scomparsa: «Oggi assistiamo con orgoglio a una nuova generazione che cresce libera nei nostri boschi. La presenza dei cuccioli – conclude Alfonso Grillo – è la testimonianza più bella della rinascita della biodiversità e del valore delle azioni concrete di tutela ambientale che da tempo abbiamo programmato e stiamo attuando».

Il video:

