Gaza, nel prossimo Consiglio regionale si discute la mozione di Lo Schiavo

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA Il Consiglio regionale della Calabria, nella prossima seduta utile, discuterà la mozione a firma del capogruppo del Misto, Antonio Lo Schiavo (Sinistra Italiana – Avs), che chiede la sospensione dei rapporti istituzionali e commerciali intrattenuti con lo Stato di Israele, fino a quando non cesseranno le azioni militari nella Striscia di Gaza e negli altri territori palestinesi. Lo riferisce una nota. «Una mozione, oggi, ancora e più che mai drammaticamente valida – afferma Lo Schiavo -. A due mesi dalla sua presentazione, infatti, la situazione in Medioriente è andata ulteriormente aggravandosi e Israele ha proseguito indisturbato nella sua azione militare ai danni dell’inerme popolazione civile palestinese, vittima incolpevole della risposta all’indifendibile azione terroristica messa in atto da Hamas. Questa mozione (al pari di quelle adottate da altre Regioni italiane) rappresenta però un atto utile e necessario a far levare un’ulteriore voce di condanna per le azioni militari che si abbattono in maniera spropositata sulla popolazione civile. Un provvedimento, dunque, che richiede coraggio e una ferma assunzione di responsabilità politica anche da parte degli organi istituzionali regionali». Nel dettaglio, Lo Schiavo chiede che il Consiglio regionale impegni il presidente della Giunta e la Giunta regionale: «a condannare fermamente le azioni militari del Governo israeliano nella Striscia di Gaza che hanno causato la morte di civili innocenti e la distruzione di infrastrutture essenziali; a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina come Stato libero, indipendente e sovrano, in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo e del Parlamento italiano; a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a garantire l’accesso sicuro e senza restrizioni agli aiuti umanitari per la popolazione civile; a sospendere, fino a nuova deliberazione, ogni forma di collaborazione istituzionale, commerciale o promozionale tra la Regione Calabria, le sue agenzie e società partecipate, e il Governo israeliano o entità ad esso riconducibili, che non siano apertamente impegnate in iniziative per la cessazione delle ostilità e la promozione della pace; a trasmettere la mozione al Governo italiano, al Parlamento europeo, all’Ambasciata di Palestina in Italia e ad altre Istituzioni competenti, affinché siano informate della posizione della Regione Calabria».

